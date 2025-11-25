最新の全国映画動員ランキング（11月21日〜23日の3日間集計、興行通信社調べ）は、山田洋次監督が倍賞千恵子と木村拓哉を主演に迎え、フランス映画『パリタクシー』をリメイクしたヒューマンドラマ『TOKYOタクシー』が、初日から3日間で動員21万4000人、興行収入2億9300万円をあげ、初登場1位に輝いた。邦画実写映画が初登場1位となるのは『劇場版 トリリオンゲーム』（2月14日公開）以来40週ぶり。【画像】今週のTOP10タクシ