将来の医療費を抑えるためにいちばん大切なのは、病気を予防し、万が一かかっても早めに気づいて対処すること。早期発見・早期治療は、体への負担も、かかる医療費も軽くしてくれます。まさに「健康は最大の資産」。ファイナンシャル・プランナーの黒田尚子さんに、家計と体の両方にやさしい医療費を節約する3つのコツを伺いました。その?「かかりつけ医」を持つ過剰な検査や薬の処方、複数の医療機関への通院といった無駄な出費を