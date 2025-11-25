モンマルシェは11月13日、「野菜をMOTTO」シリーズから、ヴィーガンスープ3種(ミネストローネ・かぼちゃスープ・豆乳クリームスープ)を発売した。ミネストローネヴィーガンスープは、肉や魚、乳製品、卵などの動物性食材は100%不使用。北海道産のたまねぎやにんじん、セロリなどの香味野菜を長時間じっくりと煮込み、野菜本来の旨みを凝縮させている。砂糖の代わりにてんさい糖を使用し、ヴィーガン商品ながらまろやかでコクのある