日清食品は12月8日から、「完全メシ 謎肉丼」を発売する。価格は398円（税別）。「カップヌードル謎肉丼」は、「カップヌードル」の人気具材“謎肉”をごはんにたっぷりのせた商品。「カップヌードル」公式SNSアカウントに投稿した架空のメニューが大きな反響を呼んだことから、2018年に実際に商品化し、日清食品グループ オンラインストア限定で発売したところ、1万食があっという間に完売する（※1.6秒に1食売れた）ほどの人気を