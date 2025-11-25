俳優の高橋克典（60歳）が11月23日、公式ブログを更新。16歳息子のニットジャケットを着こなす“私服ショット”を公開し、反響を呼んでいる。23日、高橋は「夜マッサージへ。」と題してブログを更新すると、「久しぶりだ。なんだか今日は混乱してたので」と、心身を整えにマッサージへ向かったことを明かし、頬杖をつきながらリラックスした表情を見せる1枚や、“大人カジュアル”な全身コーデショットを公開した。この日のコーデ