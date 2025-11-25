大阪府警本部＝大阪市中央区架空の人物名義でホテルの宿泊手続きをしたとして、大阪府警は25日、有印私電磁的記録文書偽造・同行使などの疑いで、住所不定無職林孝平容疑者（34）ら男2人を再逮捕した。府警によると、2人は国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーで、捜査から逃れるため、愛知や広島、富山など6府県で偽名による宿泊を繰り返したとみられる。再逮捕容疑は10月28日、金沢市のホテルに宿泊する