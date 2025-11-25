無登録で暗号資産（仮想通貨）の交換業を営んだとして、広島県警と警察庁サイバー特別捜査部の合同捜査本部は25日、資金決済法違反などの疑いで、会社役員谷沢直樹容疑者（34）＝東京都町田市＝を逮捕した。谷沢容疑者に仮想通貨の現金化を依頼したとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで、特定抗争指定暴力団山口組系組幹部小林雄輝容疑者（44）＝横浜市南区＝も逮捕した。取引所を介さず、個人間の相対取引