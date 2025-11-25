石川玩具は2025年秋より、アメリカ発の老舗玩具ブランド「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」全29アイテムの国内販売を開始した。パウンディングベンチメリッサ＆ダグは創業35年以上にわたり、ユニークで安全な木製玩具を中心に世界約80カ国で愛されているブランド。デジタルデバイスを使わず、子どもたちが自らの五感で触れ、感じ、創造する喜びを通じて、自由な発想と創造力を養うことを目指している。「パウンディングベンチ」