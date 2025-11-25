外野フェンスを最大で6メートル前に出す改修が今オフに行われる楽天モバイルパーク宮城＝25日、仙台市宮城野区楽天が本拠地の楽天モバイルパーク宮城（仙台市宮城野区）の外野フェンスを最大で6メートル前に出す改修を今オフに行うことが25日、関係者の話で分かった。本塁打を増やして試合の魅力を向上させることが狙い。来年3月31日の本拠地初戦に向けて工事を進める。今季のチーム本塁打数は12球団最少の70本だった。左中間