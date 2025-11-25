日本野球機構（ＮＰＢ）は２５日、２５年度のベストナインを発表。セ・リーグでは阪神からは７選手が選出された。５年連続での獲得となった近本は「継続して取れているのはすごくうれしい」と喜びをあらわにした。「（獲得するのは）難しいですね」と受賞価値を実感している。中野は２２年の遊撃部門以来。「セ・リーグのセカンドでは１人しかもらえない賞。素直にうれしいです」と話した。大山は２０２３年の一塁部門以来