握手をかわすウクライナのゼレンスキー大統領（左）と米国のドリスコル陸軍長官＝20日、ウクライナ首都キーウ/Ukrainian Presidential Press Office/AP（CNN）米国のドリスコル陸軍長官が24日、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで、ウクライナ戦争の終結に向けた提案についてロシア側と協議した。米当局者がCNNに明らかにした。ドリスコル長官は25日も協議を続けるという。当局者によると、ロシア代表団の構成は明らかになっ