ボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で、那須川天心（２７＝帝拳）を破った井上拓真（２９＝大橋）の一夜明け会見が２５日、横浜市内で開かれた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の兄・尚弥（大橋）に続く４団体統一の目標を改めて掲げる一方、試合後に那須川から「蹴ってもいいですか」と言われたことを明かした。前日は序盤に距離を支配されながらも圧力を強めて逆転し、キックボクシングと格闘技で４７戦、ボク