横浜ＦＭは２５日、横須賀市内でホーム最終戦のＣ大阪戦（３０日・日産スタジアム）向けて全体練習を行った。前節の京都戦で勝利し、２試合を残して残留を決めたが、同戦の来場者は現時点で今季最多の川崎戦の４万１２２１人を大きく上回る、４万７０００人見込み。５万人を超えれば、公式戦では２４年５月のＡＣＬ決勝第１戦・アルアイン戦の５万３７０４人以来、親善試合では今夏のリバプール戦の６万７０３２人以来となる。