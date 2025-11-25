ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ 〜うちのタマ知りませんか?〜」は11月18日〜12月14日、丸善丸の内本店2階 イベントスペースにて「タマ&フレンズ POP UP STORE」を開催する。「タマ&フレンズ POP UP STORE」期間中、会場では「タマ&フレンズ」の公式グッズのほか、サンリオのサンリオキャラクターズとのコラボグッズを販売する。コラボグッズは、「ボールペン」(550円)