埼玉県は11月25日〜28日、「彩の国 米フェスタ in TOKYO〜埼玉のお米を学ぶ!〜」を日比谷中日ビルにて開催する。「彩の国 米フェスタ in TOKYO〜埼玉のお米を学ぶ!〜」同イベントでは、埼玉県が開発した暑さに強いお米「彩のきずな」と、新品種「えみほころ」を紹介する企画を展開する。「彩のきずな」は、日本穀物検定協会が実施する「米の食味ランキング」にて5年連続で最高ランク「特A」を獲得している品種で、同県のブランド米