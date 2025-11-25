女優の広瀬アリスが25日、都内で行われた「WFPチャリティー エッセイコンテスト2025」表彰式に出席した。広瀬アリス同コンテストでは“「すべての人に食べ物を」私ができること“をテーマに小学4年生以上を対象にエッセイを募集。2万1854作品が寄せられた。表彰式では、特別審査員のふなっしー、広瀬アリス、マリウス葉さん、審査員長の堀潤氏が出席。受賞者へ表彰状を授与した。特別審査員へのインタビューでは、好きな食べ物につ