映画「国宝」などでも存在感を見せたダンサーの田中泯。11月25日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、“踊り”について語った。 大竹「大変失礼ですが、ずいぶんとお年を召してから世間から注目されるようになったと感じるんですが、ご本人はどう思っていらっしゃるんですか？」 田中「長いこと生きてますよね。若い頃、50歳くらいまでは年の3分の2くらいは外国にいたんです。ヨーロッパ