古き良き街並み「流山江戸回廊」とは？流山江戸回廊は、江戸時代から明治・大正時代にかけての歴史的な建物や文化が残る古き良き街並みです。流山発祥の「白みりん」ゆかりのスポットやリノベーションカフェのほか、歩くだけで歴史を感じることができる建物が点在しています。街めぐりのあとは、おみやげ探しも楽しみましょう。▶▶『白みりんミュージアム』の記事はこちらから！流山とみりんの歴史・文化が息づく／一茶