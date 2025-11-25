「じいじ」は高難度!? 「ママ」と「ばあば」は上手に言えるようになったけど ▶▶最初から読む▶▶『実録 保育士でこ先生5』小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。来年も自分の誕生日が来るのか不安になる子、「子ども扱い」に対してやけに冷静な子、突然「妹がほしい」と言い出してパパを困らせる子…。子どもた