¡ÖÉð»Î¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤É¤Î¿Í¤Ê¤Î¡©¡×Îò»Ë¤Î¼ø¶È¤Ç¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¸»µÁ²È¡ÊÈ¬È¨ÂÀÏº¡Ë¤äÊ¿À¶À¹¡¢¸»ÍêÄ«¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¹¤°Éâ¤«¤Ö¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï ¡ÈÉð»Î¼Ò²ñ¤ÎÅÚÂæ¡É¤òºî¤Ã¤¿¥­¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó ¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ Ê¿°Â»þÂå¸å´ü¤ÎÉð¾­¡¢¿·Íå»°Ïº¡¦¸»µÁ¸÷¡Ê¤ß¤Ê¤â¤È ¤Î ¤è¤·¤ß¤Ä¡Ë¡£ÇÉ¼ê¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤âº´ÃÝµÁÀë¤â¾®³Þ¸¶Ä¹À¶¤âÎò»Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó