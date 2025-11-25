11月24日、韓国の女性グループ「KARA」のメンバーとして知られ、2019年に亡くなったク・ハラさんが命日を迎えた。6度めとなる命日に、日本でも追悼が広がっている。「ハラさんは2019年11月24日、ソウルの自宅で息を引き取った状態で発見されました。当時、現地警察は、犯罪の嫌疑点はないと判断しています。家のなかからは短いメモが発見されたことも明かされました。享年28という若さでの突然の死は、韓国のみならず、日本にも