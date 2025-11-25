10月末、「ベネッセコーポレーション」が「赤ちゃんの名前ランキング」を発表。子どもにつける大切な「名前」そのトレンドの今と昔を徹底調査しました。まずは、こちら！ことしの1月から9月に生まれた新生児、約16万6000人を対象に調査したランキングでは、男の子は「碧（あお）」が2年連続で1位女の子は「翠（すい）」が初めて1位となりました。2位は湊（みなと）と陽葵（ひまり）3位は陽翔（はると）と凛（りん）に