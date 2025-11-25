SiMが、2026年1月29日に東京・渋谷Spotify O-EASTにて開催するネクスト対バンイベント＜WiLDCARD VOL.2＞の出演者を発表した。本イベントは、ネクストジェネレーションのバンドをフックアップするべく企画されたライブだという。今回は、ゲストにROTTENGRAFFTY、そしてシーンの未来を担う可能性を秘めたネクストジェネレーションの“鬼札枠”にFALLING ASLEEP、THE MAYTH、Reccaの3組が決定。チケットのオフィシャル2次先行受付が