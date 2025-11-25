ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」が25日に開幕した。幸先よし。初日3Rを逃げ切った山田康二（37＝佐賀）は後半8Rを5コースから2着。2連対発進を決めた。「伸びは上がいるけど回り足はしっかりしている。福岡でいい時の体感ですね」。ホーム追い風が強かったが、今年1月に難所の江戸川周年を制した荒波巧者は乗りっぷり上々。級別前期は8.07で期間勝率1位に輝いた。「8点は意識していた。同期の遠藤と男女の勝