秋の心地よい空気の中、カフェでくつろぐ時間は贅沢な気分になりますよね。緑に囲まれた心地よい空間。おしゃれで居心地のいい店内。あったかい飲み物に、こだわりのご飯やスイーツ。（客）「神々しい雰囲気」「おしゃれなカフェがあってびっくり」「お寺のお坊さんが監修したコーヒー」実はここ、静岡県内の神社仏閣にあるカフェなんです。今、参拝だけじゃない神社カフェや寺カフェでの新たな過ごし方が全国で