日本百貨店協会が25日発表した10月のインバウンド（訪日客）による免税売上高は、前年同月比7.5％増の約546億円だった。8カ月ぶりに前年同月を上回った。中国の建国記念日「国慶節」の大型連休が前年より1日多く、円安の効果もあり購買客数が伸びた。台湾からの旅行客も寄与した。中国が日本への渡航自粛を呼びかけていることに関しては、協会幹部は東京都内で開いた記者会見で「観光や消費で影響が出る可能性も推測できる」と