JR西日本と広島電鉄はこのほど、現在運行中の「ラッピングコラボトレイン」をモチーフにしたコラボグッズ第2弾を発売することを発表しました。2025年3月に開業した新しい広島駅ビルや、同年8月の駅前大橋ルート開業による路面電車の乗り入れ開始といった、広島駅周辺の再整備事業完成に向けた機運醸成の一環として企画されたものです。第2弾となる今回は、リバーシブルマスコットや刺繍バッグなど、ユニークな5アイテムが登場しま