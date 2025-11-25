エナジードリンクのZONe ENERGYシリーズに「ZONe ENERGY GAMING 24/7」が2025年11月25日に加わりました。PlayStationや日清カレーメシとのコラボ製品で、パッケージにはDualSenseなどがプリントされています。味は甘くて濃いマンゴーラッシーフレーバーとのことで、実際に飲んで味を確かめてみました。ゲームを愛するすべての人を応援！「PlayStation®」＆「日清カレーメシ」コラボ「ZONe ENERGY GAMING 24/7」を１１月２５日