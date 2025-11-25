俳優・佐野勇斗（M!LK）が25日、都内で行われた、アワード『THE ONES TO WATCH 2025』授賞記者会見に出席。今年1年を振り返った。【全身ショット】オーラすご！ボルドーのジャケットスタイルを着こなす佐野勇斗佐野は「こんな素敵な賞をいただけて」と満開の笑顔に。「本当に一瞬、何のことかわからず、説明を受けて、こんなすごい賞を僕がいただけるのかとうれしいです。今年1年頑張ってきてよかったなと思いました」と声を弾