ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬25Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ê41¡Ë¤¬¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×È¯¹Ô¸µ¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¤ËÂ»³²Çå½þ·×1100Ëü±ß¤äÄûÀµµ­»ö¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£µªÆ£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢³ëÀ¾¸ùÍÎºÛÈ½Ä¹¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë·×220Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿µ­»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Ö1³ä¤Î20Ëü¤ÏÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤È»×¤¦¤¬2Ç¯¤ÎºÛÈ½¤Ç°Â¤¹¤®¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇÆ³ÆþÁ°¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º