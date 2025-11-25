ÇÐÍ¥¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¢¥ï¡¼¥É¡ØTHE ONES TO WATCH 2025¡Ù¼ø¾Þµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±»þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍÎ®À±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¡¼¥é¤¹¤´¡ª¥Ü¥ë¥É¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤¹º´ÌîÍ¦ÅÍº´Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡×¤ÈËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¡¢²¿¤Î¤³¤È¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¾Þ¤òËÍ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê