映画『いまを生きる』や『リアリティ・バイツ』、「ブラック・フォン」シリーズで知られるイーサン・ホークが、ユマ・サーマンとの離婚について珍しく語った。【写真】全員美男美女！イーサン・ホーク＆ユマ・サーマンの愛娘・息子、幼少期から成長した姿までPageSixによると、11月20日に公開されたLos Angeles Timesのインタビューで、イーサンは「世間の注目はまるでガソリンのようだけど、離婚の難しいところは誰しも同じ