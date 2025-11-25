香川県で特殊詐欺などによる被害が急増していることをうけ、県警が金融機関と水際対策を話し合う緊急の会議を開きました。 対策会議には、警察と県内の金融機関から約30人が出席しました。銀行の窓口などでの水際対策を強化しようと開かれたもので、警察が金融機関の担当者に流行りの手口や対処法を周知しました。香川県では、先月（10月）末までの特殊詐欺による被害が約10億8000万円と過去最悪になっています。発生件数のうち、