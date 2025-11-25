2026年3月より上演される『魔道祖師』遡〓編より、ティザービジュアルが解禁された。【写真】舞台『魔道祖師』遡かい編 金子隼也、廣瀬智紀らメインキャスト原作は、作家・墨香銅臭（モーシャントンシウ）により、中国のオンライン小説サイトにて2015年10月から2016年3月にかけて連載されたBLファンタジー小説『魔道祖師』。物語の舞台は、法術を使う者が妖魔や邪鬼を退治する架空の古代中国。強い絆で結ばれた2人の激動の運命