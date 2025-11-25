女優の黒澤ゆりか（37）が25日までに自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。「いつも応援してくださる皆さまへ」と記し、「私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました」と第1子妊娠を明かした。「お腹もだいぶ大きくなり、あと数ヶ月で家族が増える予定です」とつづった。「出産までまだ不安に思うこともありますが来てくれた小さな命に感謝しながら、残り少ないマタニティライフを心穏やかに、