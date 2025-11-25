香川県土庄町と小豆島町が国連世界観光機関の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」に認定されたことを香川県の池田知事に報告しました。 【写真を見る】土庄町と小豆島町が「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」に池田知事「島の産業や伝統を守るいい循環に」【香川】 「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」は、国連の世界観光機関が観光を通じて文化遺産の保全や持続可能な開発に取り組む優良地域を認定するものです。