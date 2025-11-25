３連休明けとなった２５日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３３円高の４万８６５９円と小反発。前週の日経平均は２０日に１２８６円高と一矢を報いたものの、それ以外は下値模索の動きを強いられており、週間ベースでは１７００円以上の下落となっていた。きょうは前日の米国株市場でナスダック総合株価指数がほぼ６００ポイントの急伸をみせたことで、先物主導で大幅な戻りが予想されたのだが、またもや大方の