WBC世界バンタム級新王者となった井上拓真（29＝大橋）の一夜明け会見がが25日、横浜市内の大橋ジムで行われた。那須川天心（27＝帝拳）との王座決定戦が決まると、練習から会見、計量、そして試合中も世界スーパーバンタム級4団体統一王者の兄・尚弥が付き切りでサポートしてくれた。拓真は「いつも一緒にいるんで心強い。いるだけで自分の力になるというか、チーム井上は固まってなきゃいけないんだなととうのを感じます」