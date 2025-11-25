ライカカメラジャパンは11月21日に、フルサイズコンパクトデジタルカメラ「ライカQ」シリーズの新機種として、モノクローム撮影専用センサーを搭載する第2世代のモノクロームモデル「ライカQ3モノクローム」を発売した。公式オンラインショップでの価格は119万9000円。●フルサイズコンパクトカメラの新たな章の幕開け「ライカQ3モノクローム」は、6000万画素のモノクロームセンサーとトリプルレゾリューション技術によって輝