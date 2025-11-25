お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が25日、自身のインスタグラムを更新。ボクシングの試合会場での一コマを伝えた。ジュニアは「素晴らしい試合の裏にはいつもヤツがいる」と書き出し、ハッシュタグで「ロバート博」「那須川天心vs井上拓真」と投稿。日本ボクシングコミッション（JBC）のインスペクターとして働くお笑いトリオ「ロバート」山本博の姿を公開した。インスペクターの業務は選手の計量や誘導、試合