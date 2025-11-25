【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの小倉優子が11月24日、自身のInstagramを更新。“常に空腹”の13歳長男に作った料理を披露し、話題となっている。【写真】3児のママタレ「お店の味じゃん！」13歳長男が絶賛した本格的手料理◆小倉優子、長男が絶賛した手料理公開小倉は「長男は自宅にいると『お腹空いた〜！』と常に言ってるような 今日の長男のおやつは、パンケーキとカルボナーラでした！」とつづり、成長期の長男のボリ