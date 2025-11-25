日本ハムは１０月に戦力外通告を行った福田俊投手と育成再契約を締結したと発表した。背番号は「１４０」に決まった。「また契約してもらえるという驚きと、もう一度プロ野球の舞台で野球ができる喜びを感じています。必要としていただいたことに応えたいですし、結果を出すことが恩返しになると思っています。このオフはしっかりとトレーニングして、来年２月１日からベストなパフォーマンスを発揮する準備と、１年間戦える身体