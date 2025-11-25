卓球の「WTTファイナルズ2025」は、12月10日から14日にかけて香港で開催される。今季のWTTシリーズを締めくくるシーズンファイナルであり、年間王者が決定する注目の大会である。豊富な選手層を誇る日本女子は、各選手が奮闘を見せ、昨年を上回る6選手がファイナルズへの出場を決めた。それぞれの活躍に期待が高まっている。 ■17歳が中心選手としての地位を確立 今季のWTTシリーズ各地で熱戦が繰り広げられた