大相撲の中村親方（元関脇・嘉風）が師匠を務める中村部屋に入門することになった中津東高３年の田中翔盛が２５日、大分・中津市の同高で記者会見を行った。中村親方とがっちり握手を交わした田中は「大相撲に入るという気持ちが高ぶってきた」と笑顔で話した。中津市出身の田中は高校３年間、県内の大会では負けなし。高１時には国スポ少年の部でベスト５に入る実力者だ。中村親方は「結果が全てなので、負けなしはすごいこと