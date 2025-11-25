日本―米国前半、手話を使って日本選手に話しかける主審＝福島県Jヴィレッジ東京デフリンピック第11日は25日、大田区総合体育館などで行われ、バスケットボール女子決勝で日本は米国に65―64で競り勝ち、初の金メダルに輝いた。サッカー決勝で日本は女子が米国に0―4で敗れ、銀メダル。男子はトルコと顔を合わせる。バレーボール女子決勝で日本はトルコと、バドミントン混合団体決勝で日本は中国と対戦。陸上男子マラソ