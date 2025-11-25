フランスで建設が進む核融合実験炉ITER＝2023年5月（ITER機構提供）次世代エネルギーとして期待される核融合発電の研究開発を加速するため、政府が総額1千億円超を投じる方針を固めたことが25日、政府関係者への取材で分かった。新興企業（スタートアップ）支援のほか、企業や大学が研究設備を共同で利用できる拠点の整備、国際プロジェクトの推進が柱。2025年度補正予算案に盛り込み、国債の活用も検討する。高市早苗首相は10