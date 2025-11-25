利益目的のマンションの短期売買が問題視される中、不動産協会は、購入制限の設定など対策を発表しました。金子国交相「国土交通省としては日本人か外国人かを問わず、実需に基づかない投機的取引は好ましくない」住宅価格高騰の理由として短期の売買で利益を得るため海外などからも取引されていると指摘される中、国土交通省は、初めて不動産登記の情報などから新築マンションの取引実態を調査しました。1年以内の短期売買の割合