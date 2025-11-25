「すべての軍人は命令に服従する義務がある」vs「違法な命令は拒否する権利がある」米国防総省が24日、民主党のマーク・ケリー上院議員に対する調査に着手し、軍の政治的中立性議論に火が付いた。発端は18日にケリー議員が同じ民主党所属上下院議員5人とともに交流サイト（SNS）に上げた1分6秒の動画だ。軍や情報機関出身のこれら議員は、後輩の軍人や中央情報局（CIA）要員に向け「米国の法律は明確だ。違法な命令は拒否できる。