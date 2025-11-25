愛媛県今治市で起きた火事では消防が、一度は鎮火を確認するものの、再び現場から火が燃え広がりました。24日未明に撮影された今治市内の火災。実は、このおよそ2時間前に消防が鎮火を確認したとして消火活動を終えていた場所でした。最初に火事が発生したのは23日午後11時半ごろ。火は木造2階建て住宅の一部を焼き、消防は日付が変わった午前1時すぎに鎮火を確認したということです。しかし、そのおよそ2時間後、警戒にあたってい