プロ野球・西武は25日、今季のベストナインを受賞したネビン選手のコメントを発表しました。パ・リーグ1塁手部門で受賞したネビン選手は来日1年目の今季、137試合に出場して打率.277、21本塁打、63打点をマーク。リーグ3位の141安打を放ち打線をけん引する活躍を見せると、球団は6月の時点で来季からの2年契約を締結していました。西武において来日1年目でベストナインを受賞した外国人選手は史上5人目。2014年のメヒア選手以来、1